V kratkem projektiranje trga

Na dnevni red seje novogoriških mestnih svetnikov, ki bo danes, 13. aprila, so med drugim uvrščeni poročilo o izvajanju projektov GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, poročilo o delovanju Zavoda GO! 2025 v lanskem letu ter letni program dela omenjenega zavoda v letošnjem letu. Na februarski seji mestnih svetnikov je namreč svetnik Aleš Markočič podal predlog, da se mestni svet seznani s podrobnostmi projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture. Med drugim ga je zanimalo stanje na področju investicij in programski del projekta.

Iz odgovorov, ki sta jih pripravili zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture in Mestna občina Nova Gorica, je razvidno, da nekatere aktivnosti glede na predviden terminski načrt rahlo zamujajo. To so vzpostavitev koordinacijskih skupin za področja informiranja o stanju na programskem delu, turizma, posegov oziroma investicij v javni prostor ter mobilnosti. Prav tako rahlo zamujajo pri shemah sodelovanja z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami ter pri pripravah na začetek izvajanja trženja, promocijskega in komunikacijskega načrta. Kljub temu v Zavodu GO! 2025 trdijo, da glede na postavljen terminski načrt aktivnosti potekajo brez večjih zamud, rahle zaostanke v procesih, ki so nastali zaradi menjav vodstva občine in sprejemanja proračuna za leto 2023 pa bodo nadoknadili do zaključka prvega četrtletja letošnjega leta, saj »delo z novim občinskim vodstvom poteka usklajeno, intenzivno in hitro«.

Na področju investicij je bil v okviru infrastrukturnih projektov za EPK 2025 na širšem območju ob meji opredeljen t.i. EPK distrikt s središčem na Trgu Evrope. Trenutno je v podpisu pogodba za projektiranje obnove trga (postopek vodi EZTS GO) in pričakuje se, da se bo projektiranje pričelo v kratkem, gradbeno obrtniška dela pa naj bi se začela v izteku leta 2023. Vsebine EPIC-a se bodo izvajale v prenovljenih skladiščnih prostorih severno od postajnega poslopja, ki ga namerava novogoriška občina odkupiti od Slovenskih železnic in prenoviti. T. i. stavba SVTK na meji, severno od Trga Evrope, v kateri so predvidene vsebine projekta Super 8, bo predvidoma brezplačno prenovila Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki je tudi lastnik, in jo nato brezplačno prenesla na občino. DRSI bo, poleg drugih ukrepov nadgradnje železniške postaje v Novi Gorici, realizirala tudi podhod pod tiri, kar bo zagotovilo povezavo za pešce in kolesarje med Trgom Evrope in centrom mesta. V pripravi je tudi idejna zasnova za ureditev celotnega zelenega pasu ob meji vzdolž Kolodvorske (t.i. zeleni koridor), ki poteka v sodelovanju z občino Gorica.