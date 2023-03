V Krminu in okolici za 36 odstotkov več turistov

V Brdih je med lanskim letom število turistov že preseglo predkorononsko raven. Lani so v Krminu in okoliških občinah našteli 45.719 turistov, kar je za en odstotek več kot leta 2019 in za kar 36 odstotkov več kot leta 2021. Pred dvema letoma je Krmin in okolico obiskalo 33.656 turistov, medtem ko se jih je leta 2019 nabralo 45.433. »S porastom števila turistov smo seveda izredno zadovoljni, saj se obrestuje trud, ki ga briški turistični delavci vlagajo v svoje delo. Pomembna je seveda tudi pomoč Dežele Furlanije - Julijske krajine pri promociji naših krajev, kjer smo med lanskim letom našteli veliko gostov iz Italije,« poudarja krminski župan Roberto Felcaro, ki je s podatki o turističnem obisku postregel med včerajšnjo predstavitvijo projekta za oživitev nekdanje vojašnice v Bračanu, kjer nameravajo v prihodnje ponujati storitve za uporabnike električnih koles ter hkrati zgraditi sončno elektrarno in postajališče za avtodome.

»Pred kratkim se je v Milanu zaključil turistični sejem Bit, na katerem smo naleteli na veliko zanimanje za Furlanijo - Julijsko krajino,« je povedal deželni odbornik Sergio Emidio Bini, ki se je včerajšnjega srečanja na krminski občini udeležil na daljavo. Preko videokonference je iz Trsta povedal, da so v Brdih dosegli zelo dober rezultat. Po njegovih besedah se obrestuje promocija, v katero je dežela vložila kar nekaj sredstev in energij.

»V zadnjih časih je Brda obiskalo veliko italijanskih gostov; med lanskim letom jih je bilo kar osem tisoč več kot leta 2021. Podatek potrjuje izsledke raziskav, ki sta jih opravili ustanovi Demoskopika in The European House Ambrosetti. Iz njihovih študij je izhajalo, da bi osem Italijanov na deset obiskalo našo deželo,« je poudaril Bini, ki je opozoril, da so Brda izredno zanimiva zaradi svoje zgodovinske, naravne in enogastronomske dediščine. »Prepričan sem, da bodo Brda tudi po zaslugi Evropske prestolnice kulture 2025 postala še bolj prepoznavna,« je poudaril Sergio Ermidio Bini.

Potrebnih sedem milijonovZa prekvalifikacijo nekdanje vojašnice Colobini v Bračanu se je krminska občina povezala z zvezo Confartigianato. Župan pojasnjuje, da bo zveza Confartigianato v čim krajšem času poskrbela za pripravo dokumentacije za projektno financiranje, kar bo občini omogočilo iskanje zasebnega partnerja za uresničitev zamisli. Predsednik deželnega odbora zveze Confartigianato Graziano Tilatti je včeraj razložil, da za uresničitev načrta potrebujejo od pet do sedem milijonov evrov. Sončna elektrarna, ki bi jo radi zgradili, bi imela inštalirano moč za proizvodnjo elektrike v višini dveh megavatov.