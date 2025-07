V Krminu požar v tovarni pohištva

Gasilci iz Gorice so danes okrog 7.50 z gasilskim vozilom in s posebno enoto za jedrske, biološke, kemijske in radiološke snovi NBCR posredovali v Krminu, kjer je zagorelo v tovarni pohištva. Vnel se je stroj v lakirnici. Na kraju je prvo posredovalo izurjeno osebje podjetja. Nudilo je pomoč petim uslužbencem, ki so kazali znake zastrupitve z dimom in je nato začelo gasiti ogenj. Gasilci so požar dokončno pogasili in so nato požarišče bonificirali. Ob hitrem posredovanju so bile na srečo posledice požara omejene, saj se ni razširil na druge stroje in na topila in premaze, pri čemer bi bile posledice lahko veliko hujše.

Pet ljudi so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč prepeljali v bolnišnico.

Gasilci so zavarovali območje in z električnimi ventilatorji prezračili prostore. Na kraju so bili karabinjerji in osebje podjetja Asugi, zadolženo za varnost na delovnih mestih.