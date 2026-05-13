Pred 120 leti se je v Trstu mudil Buffalo Bill

Pred 120 leti na današnji dan je Trst doživel predstavo, kakršne prej in niti pozneje Tržačani niso videli. V nedeljo, 13. maja 1906 je pod velikanskim šotorom nastopil sloviti ameriški kavboj Buffalo Bill s svojim po vsej Ameriki in Evropi znanim Wild West šovom, cirkuško varianto prikaza življenja in dogodivščin z ameriškega Divjega zahoda, vključno z Indijanci, konji, kočijami in streljanjem.Obisk v Trstu, avstro-ogrskem mestu, je zaključil dvomesečno italijansko turnejo s predstavami v 35 mestih. Tržaški tisk se je o prihodu Buffala Billa v mesto bogato razpisal. A ne ves. Iredentistični L’Indipendente ga je skoraj prezrl, ker je organizacija vabila na predstave s plakati »v treh krajevnih jezikih«, italijanščini, nemščini in slovenščini, kar tržaškim nacionalistom ni šlo v račun. Zahtevali so, naj organizatorji odstranijo plakate v slovenščini, ker pa tega niso storili, so se jim maščevali z medijskim molkom. Ta je bil povsem neučinkovit, saj si je – po poročanju krajevnih časopisov - v treh dneh (13., 14. in 15. maja) šest predstav, popoldanske in večerne, ogledalo več kot 60 tisoč Tržačanov in Istranov, za katere je bil preskrbljen poseben prevoz z ladjo iz Pulja.

Pričakovanje »zbora najdrznejših jahačev na svetu« je bilo v mestu veliko. Dan pozneje je Edinost poročala, da je bila »na obeh predstavah množica občinstva naravnost ogromna. Vsi prostori so bili razprodani do zadnjega.« »Posebno zanimanje je vzbujala številna četa rdečekožnih Indijancev z napadom na pošto, s svojim divjaškim plesom in z drugimi nastopi.« Gledalec je videl »popolno, resnici odgovarjajočo reprodukcijo življenja v divjih, neciviliziranih pokrajinah Far Westa.« »Istotako je vzbujala zanimanje četa kozakov s svojim uprav divjedrznim jahanjem. Občudovanja vreden je bil tudi nastop oddelka amerikanske pehote v uniformi francoskih ’zuavov’. Občinstvo se je kar divilo točnosti in nečuveni preciznosti v izvrševanju raznih kretenj vse čete na enkrat, kakor bi bila vsa četa en sam mož.« Videlo je tudi »s kako spretnostjo mečejo Amerikanci zanjko (takozvani ’lasso’), s kako spretnostjo streljajo – jahajoči – na roparske ptice.«