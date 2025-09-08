V ladjedelnici v Tržiču se je hudo ponesrečil delavec

V ladjedelnici družbe Fincantieri v Tržiču se je danes zjutraj pred 8. uro huje poškodoval delavec. Moškega so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, njegovo zdravstveno stanje je zelo kritično. Gre za italijanskega državljana, ki naj bi bil zaposlen v zunanjem podjetju, ki je v ladjedelnici zadolženo za barvanje. Med delom na pomolu naj bi mu viličar stisnil nogo.

Vest je močneje prizadela krajevno in širšo stvarnost, ker je do zadnje nesreče v tržiški ladjedelnici prišlo pred nedavnim, 27. avgusta. Primer preiskujejo karabinjerji. Na dogodek se je odzval tudi župan Luca Fasan, ki je izrazil bližino svojcem in poudaril, da mora varnost pri delu vedno biti prioriteta.