V ladjedelnici v Tržiču so se trije delavci zastrupili z ogljikovim monoksidom

V Ladjedelnici družbe Fincantieri v Tržiču se je včeraj zvečer, približno ob 19. uri trojica delavcev zastrupila z ogljikovim monoksidom. Gre za tri varilce, dva izmed katerih naj bi pomagala prvemu, ki ga je obšla slabost in sta nato še sama obnemogla. Ostali zaposleni so takoj poklicali na pomoč in tako preprečili, da bi prišlo do tragedije.

Moškega, ki se je najhuje zastrupil so z reševalnim helikopterjem prepeljali v katinarsko bolnišnico v Trstu. Tja so odpeljali tudi ostala dva delavca. Drugi naj bi se srednje hudo zastrupil, tretji pa jo je odnesel z lažjo obliko zastrupitve.