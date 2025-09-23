V ladjedelnici v Tržiču stavka zaradi zastrupitve delavcev

Sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so na bojni nogi zaradi včerajšnje zastrupitve nekaterih delavcev z ogljikovim monoksidom v ladjedelnici Fincantieri v Tržiču. Zastrupilo naj bi se jih štiri in ne tri, kot se je zdelo na začetku. Dogajanje ocenjujejo za nedopustno. Ob koncu vsake delovne izmene so zato sklicali dve uri stavke. Zastrupljene varilce naj bi že danes odpustili iz bolnišnice, dogajanje pa pojmujejo kot zelo hudo, so razložili v tiskovnem sporočilu. Vzrokov za dogodek, ki bi lahko imel tragične posledice, še niso ugotovili. Zadevi pa hočejo čim prej priti do dna.

Zaposlenim enega izmed varilnih oddelkov so takoj priskočili na pomoč kolegi in reševalci in so le zato preprečili najhujši razplet, so še navedli.

Danes ob 12. uri je (le nekaj ur po zastrupitvi) medtem prišlo do nove nesreče. Ponesrečenega delavca so odpeljali s helikopterjem.