V lekarnah še čakajo na cepivo

V goriški pokrajini – in sploh po celi Furlaniji - Julijski krajini – je letos zanimanje za cepljenje proti sezonski gripi precej večje kot v prejšnjih letih. Pred nekaj dnevi je med predstavitvijo letošnje cepilne kampanje pristojni za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi poudaril, da je letos zaradi epidemije koronavirusa cepljenje proti sezonski gripi bolj smiselno kot kdajkoli prej. Hkrati je napovedal, da je deželna vlada naročila 346.000 odmerkov cepiva – kar 100.000 odmerkov več kot lani. Glede na zanimanje za cepljenje, ki so ga doslej opazili lekarnarji po vsej deželi, kaže, da bo kljub večjemu številu odmerkov cepiva še vedno premalo.

Čeprav se je cepilna kampanja uradno že začela, cepiva za sezonsko gripo v lekarnah še ni na voljo. »Čakamo na cepivo, sicer še ne vemo, kdaj ga bomo dobili in koliko odmerkov bomo imeli na razpolago,« nam je včeraj pojasnila Annalisa Vescovi iz lekarne v Doberdobu, kjer se je že kar nekaj domačinov zanimalo za nakup cepiva. Večje zanimanje za cepljenje kot v prejšnjih letih je zabeležila tudi Alenka Sorc, upraviteljica lekarne iz Ločnika, ki članom rizičnim skupin svetuje, naj se obrnejo do družinskega zdravnika, ki jim bo zagotovil cepivo.Velika večina odmerkov, ki jih je nabavila dežela, bo namreč namenjena ravno članom rizičnih skupin, kroničnim bolnikom, osebam nad šestdesetim letom starosti, zdravstvenim delavcem in prvič tudi otrokom do šestega leta starosti. Za vse ostale bo količina odmerkov omejena; predvidoma naj bi vsaka lekarna zanje prejela okrog deset odmerkov, tako da bo povpraševanje po vsej verjetnosti krepko preseglo ponudbo.