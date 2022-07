V Lokve vabita blues glasba in pivo

V soboto se bo na Lokvah od 21. ure dalje odvijala druga edicija festivala blues glasbe in piva. Po lanski začetni izvedbi, ko so organizatorji šele tipali ozračje, se letos v organizacijo podajajo že z nadgradnjo: namesto enega prirejajo serijo treh dogodkov: festival Beer&Blues bodo avgusta namreč ponesli v Štanjel, septembra pa še v Goriška Brda. »Želimo si, da bi prihodnje leto eno od lokacij prenesli tudi čez mejo,« pravi eden od organizatorjev, Andrej Sluga iz pivovarne Reservoir Dogs. Do leta 2025 si želijo na obeh straneh meje organizirati po tri tovrstne dogodke.

Sobotni dogodek na Lokvah bodo začinili domači power blues dvojec Samuel Blues & Miha Erič, ki vejata za najbolj nadarjena glasbenika slovenske rock in blues scene, ter italijanska blues legenda Willy Mazzer s svojo zvesto spremljevalno skupino The Headhunters Blues Band. »Nit te glasbene zgodbe so orglice, oba benda imata namreč ta inštrument v ospredju,« pravi Tadej Stolič iz KUD Morgan. Ljubiteljem piva bo na voljo točilni pult s 17 pipami, na katerih bodo točili butično pivo z obeh strani meje. Za vstopnino bo treba odšteti 15 evrov kar vključuje eno konzumacijo. Pod festival se podpisujejo KUD Morgan, društvo LO-KO in Gostilna Lokve v soorganizaciji s pivovarnama Reservoir Dogs iz Kromberka in Antica Contea iz Gorice. »Že dolgo smo prijatelji in povezujemo ta prostor. V Gorici takih dogodkov primanjkuje. Če jih organiziramo skupaj, smo močnejši,« pravi Alessandro Bilucaglia iz pivovarne Antica Contea.

»Če bodo v bodoče časi »normalni«, imamo ambicijo, da festival prerase v dvodnevni dogodek. Najprej pa moramo pridobiti zaupanje obiskovalcev z obeh strani meje,« dodaja Sluga. Obe pivovarni sta v preteklosti že združili moči tudi ob razglasitvi Nove Gorice v partnerstvu z Gorico za Evropsko prestolnico kulture. Za to priložnost so zvarili borderless pivo s posebno priložnostno etiketo in ga delili na skupnem trgu obeh Goric.

Festival se bo nadaljeval 19. avgusta v Štanjelu, ko bo nastopil Mike Sponza Blues Band. Kitarista, pevca in skladatelja Sponzo opisujejo z besedami blues, soul in rock’n’roll. Tretji in zadnji del festivala se bo odvijal v Vili Vipolže v Goriških Brdih. 24. septembra bo tam nastopil Flavio Paludetti & The Sound Machine. V Štanjelu in Goriških Brdih bo za obiskovalce na voljo točilni pult z osmimi pipami. Organizatorji v Vipolžah obljubljajo posebno ponudbo – pivo, fermentirano z vinskimi kvasovkami – kot se za dogodek v osrčju vinorodnih gričev tudi spodobi. Na vseh treh lokacijah organizatorji računajo na obiskovalce z obeh strani meje in tudi iz notranjosti Slovenije.<+firma>Katja Munih