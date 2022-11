Na ronškem letališču so pred nekaj dnevi policisti aretirali tri državljane Irana. Skupno z dvema otrokoma so nameravali odleteti v London, kjer bi pristali na letališču Stansted. Med kontrolo so policisti ugotovili, da imajo ponarejene dokumente. Trojico so aretirali. Dva moška so prepeljali v goriški zapor, žensko, mater dveh otrok, pa so skupno z njima odvedli v sprejemni center, kjer bo v hišnem priporu.