V mestnem središču v polnem teku priprave na Okuse

V Gorici so včeraj že stopile v veljavo prometne omejitve v vidiku štiridnevne poulične prireditve Okusi ob meji, ki se začenja jutri. Večji del mestnega središča so zaprli za promet, tako da je ob glavnih prometnicah, ki vodijo v mesto, že prihajalo do zastojev in težav. Na prazničnem prizorišču so že začeli tudi nameščati stojnice, pri čemer je delavce oviral dež, zaradi katerega so bili zlasti zjutraj vsi mokri. Vreme sicer predstavlja neznanko tudi za prihodnje dni, saj napovedi niso najboljše. Kakorkoli, s pomočjo deželne vlade in ob sodelovanju s podjetjem Trenitalia so za obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev poskrbeli, da se bodo lahko v Gorico pripeljali z vlakom. Ob rednih povezavah bodo imeli na voljo še 48 posebnih vlakov, ki bodo mesto povezali s Trstom, Vidmom, Tržičem, Karnijo in Pordenonom. Prevozno podjetje APT bo zagotovilo brezplačen avtobusni prevoz iz parkirišč v predmestju, medtem ko bo čezmejni vlakec vozil na praznično prizorišče iz Nove Gorice. Od jutri do nedeljskega zaključka praznika bo parkiranje v modrih conah mestnega središča brezplačno.

VOZOVNICE S POPUSTOM

Železniški prevoz bo okrepljen od petka, 30. septembra, dalje. Da bi spodbudili uporabo vlaka, bodo med vikendom prodajali vozovnice po znižani ceni. V soboto in nedeljo, 1. in 2. oktobra, bo v okviru akcije Weekend FVG mogoče kupiti vozovnice za Gorico z 20-odstotnim popustom; v petek, 30. septembra, bo 20-odstotni popust veljal za mlade do 26. leta starosti. Otroci do 12. leta starosti bodo potovali brezplačno. Več informacij o vlakih je na voljo na spletni strani www.trenitalia.com in na blagajnah železniških postaj.

PARKIRIŠČI OB ROBU MESTA

Za obiskovalce, ki bodo v Gorico prišli z avtom, bosta na voljo parkirišči pri športni palači PalaBigot in na tovornem postajališču družbe SDAG, od koder bodo do mestnega središča vozili brezplačni avtobusi, ki bodo praznično prizorišče povezovali tudi z železniško postajo. S parkirišča pri športni palači Palabigot bodo avtobusi vozili v soboto in nedeljo med 15.30 in 2. oz. 3. uro; v nedeljo bodo na voljo med 11. uro in polnočjo. Avtobusi bodo startali vsakih petnajst minut. S parkirišča tovornega postajališča SDAG bodo avtobusi vozili v petek od 15.30 do 2. ure ponoči, in sicer vsakih petnajst minut. V soboto med 15.30 in 19. uro in med 23. in 2. uro bodo vozili vsakih deset minut, med 19. in 23. uro pa vsakih petnajst minut. V nedeljo bo mogoče na avtobus stopiti med 11. in 21. uro vsakih deset minut. Izpred železniške postaje bodo avtobusi vozili vsakih deset minut v petek in soboto med 15.30 in 2. uro ter v nedeljo med 11. uro in polnočjo.

SPET TUDI ČEZMEJNI VLAKEC

Letos se vrača tudi čezmejni vlakec, ki bo povezoval Gorico in Novo Gorico; vozil bo vsakih 30. minut. Nanj bo mogoče stopiti v petek med 18. in 24. uro, v soboto med 11. in 24. uro ter v nedeljo med 11. in 22. uro.