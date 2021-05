Redarji iz Tržiča so v bližini bolnišnice aretirali 22-letnega domačina, ki je v nahrbtniku skrival 240 gramov marihuane. V preiskavi na njegovem domu so zasegli še druge droge, pripomočke za pripravo, tehtnice ter 2500 evrov gotovine. Mladeniča so aretirali in odvedli v hišni pripor.