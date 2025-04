V naravo so verovali tudi staroverci iz Posočja

Več kot 430 predmetov starovercev ali naravovercev iz etnološke zbirke Pavla Medveščka Klančarja (1933-2020) je od srede na ogled v prostorih Dvorca Vogrsko v okviru razstave Skrivna modrost. »To so dehnarjevi predmeti. Dehnar je bil vodja, glavna figura. Ko je umrl, ga je nasledil drugi. Na razstavi so staroverska varovala, predmeti iz vsakdanjega življenja, predmeti za zdravljenje, vedeževanje, samozdravljenje, predmeti črne vahte. Pa predmeti za izdelavo obrednih pijač, kot so obredno vino motnik, kačevec, močeradovec ...« našteva Pavlova vnukinja Daša Medvešček, avtorica razstave.

Skrivnosti ni razkril 42 let

Ob vstopu v prostor obiskovalec najprej zagleda povečano fotografijo Medveščka, ki v rokah drži črno-belo fotografijo Janeza Strgarja, prvega in najpomembnejšega pričevalca, ki je mlademu, a vztrajnemu in - kot se je izkazalo - zaupanja vrednemu Pavlu postopoma razkrival skrivnosti starega verovanja in duhovnosti, ki so se na odročnih domačijah zahodne Slovenije, največ z območja Posočja, ohranili še do druge polovice 20. stoletja. Strgar je s časom postal Medveščkov prijatelj in je pregovoril še ostale staroverce, da razkrijejo vsaj drobce te skrivne dediščine, ki je temeljila na sobivanju v sozvočju z naravo. Iz strahu pred pokristjanjevanjem in nestrpneži so se staroverci namreč zavezali molku. Medvešček je moral priseči, da ničesar, kar je videl, slišal in zapisal ne sme razkriti preden ne bo napočil čas, ko bosta lunina krajca obrnjena proti zemlji, kar se je zgodilo čez 42 let, leta 2007 ob luninem mrku.

Modrosti in skrivnosti starovercev, a ne vseh, del tega, kar so mu zaupali, je odnesel s seboj v grob, je Medvešček opisal v knjigi Iz nevidne strani neba, ki je prvič izšla leta 2015 in je že petič ponatisnjena. Daša Medvešček pa te dni zaključuje knjigo o vidonstvu, vedeževanju in ljudskem zdravilstvu, povezanem z izročilom starovercev, ki bo izšla konec leta. V knjigi bodo opisani tudi predmeti, ki niso vključeni v razstavo Skrivna modrost.

Razstavo Staroverstvo in staroverci so leta 2014 prvi postavili v Goriškem muzeju, obsegala je 257 predmetov, ob njej je izšel tudi obsežen katalog, ki bo za pričujočo razstavo na Dvorcu Vogrsko ponatisnjen, prav tako katalog o obredni pijači motnik. Staroverci so bili predstavljeni tudi v slovenskem paviljonu v Dubaju leta 2023 v okviru razstave ONE World. ONE Family. Ob svetovno znanih domorodnih ljudstvih sveta je gostovala tudi Medveščkova Etnološka zbirka staroverskih predmetov.

Les s pogorišča na Krasu

V okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica – Gorica 2025 pa je sedaj razstava Skrivna modrost postavljena v prostorih Dvorca Vogrsko. »Ko smo se pogovarjali s strokovnjaki, pravijo, da je to primerljivo tudi z drugimi deželami, ki jih danes jemljemo kot samoumevne, se pravi z ljudstvi, ki so imela prvobitno kulturo, na primer severni ali pa južni ameriški Indijanci, Kelti, vsepovsod je seveda nekaj bilo prej,« poudarja Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka EPK. Na Dvorcu Vogrsko se bo septembra v okviru EPK odvijala tudi konferenca na temo staroverstva. »Znotraj projekta pa je nastal tudi dokumentarni film Nekoč v Posočju Eme Kugler,« dodaja Stojan Pelko, programski vodja EPK.

Posebnost razstave v Dvorcu Vogrsko so vitrine, ki so narejene iz lesa s pogorišča na Krasu, pravi nosilec projekta, Aleš Bucik. Projekt je vreden 120.000 evrov. Polovico tega sofinancira Evropska unija, ostalo pa financira Dvorec Vogrsko s svojimi sponzorji.

Razstava bo na Dvorcu Vogrsko odprta ob sobotah med 13. in 17. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 10. in 18. uro. Vstop je prost. Za večje skupine je ogled možen tudi po dogovoru po predhodni najavi in z vodstvom, ki je pa plačljivo. Razstava bo na ogled do septembra 2026.