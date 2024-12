V Novi Gorici 2600 turističnih postelj, v Gorici le 700

»Pred nekaj dnevi sem rezerviral hotel s tremi zvezdicami v Rimu in sem moral za turistično takso plačati dvanajst evrov. Veste, koliko bodo morali odšteti obiskovalci, ki bodo prišli v Gorico prihodnje leto? Popolnoma nič, saj smo se odločili, da turistične takse ne bomo uvedli,« je v ponedeljek povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, s katerim so o razlogih za ne-uvedbo novega davka spregovoril še občinska odbornika Luca Cagliari in Paolo Lazzari, predsednica goriškega odbora zveze Federalberghi Chiara Canzoneri in podpredsednik odbora za turizem združenja Confcommercio Alessandro Lovato.

V Trstu jo že imajo

»Nekateri kraji v naši deželi, med katerimi so Trst, Gradež, Lignano, Oglej, že imajo turistično takso, ki bi jo lahko uvedli tudi mi, saj tudi Gorica postaja turistično mesto. Po drugi strani je celotna naracija okrog Evropske prestolnice kulture 2025 povezana z emocijami, in ker želimo biti čim prijaznejši do obiskovalcev, smo se odločili, da novega davka na uvedemo,« je poudaril župan, medtem ko je Chiara Canzoneri opozorila, da se o turistični taksi pogovarjajo že eno leto.

V zadnjih časih so s pomočjo združenja trgovcev popisali vse nastanitvene strukture v goriški občini, med katerimi niso le hoteli, temveč tudi mali sobodajalci, ki so razpršeni po mestu in jih je včasih težko opaziti. »Če bi od njih zahtevali nove birokratske postopke, povezane z morebitno uvedbo turistične takse, bi tvegali, da bi jih izgubili po poti,« je povedala Chiara Canzoneri in pojasnila, da so ustvarili koordinacijo med ponudniki nastanitev, saj se želijo tesneje povezati ravno zaradi Evropske prestolnice kulture 2025, ko bo v mestu premalo ležišč, zaradi česar bo nujno turiste preusmerjati v druge kraje.

»Sejemo, da bomo lahko pobirali. Gorica je bila, je in bo pomembno kulturno središče, na tem moramo vztrajati,« je poudaril Lovato in opozoril, da je treba delati na turistični podobi mesta, pri čemer je omenil barona Ritterja, ki si je v 19. stoletju izmislil »avstrijsko Nico« in poskrbel za prve turistične strukture v mestu.

Poživitev širšega prostora

Podpredsednik odbora za turizem združenja Confcommercio Alessandro Lovato je tudi pojasnil, da bo Evropska prestolnica kulture 2025 poživila širši prostor, v katerega spadata tudi občini Gradišče in Krmin, kjer nimajo turistične takse. »Vgoriški občini ne bo dovolj turističnih postelj, zato bo nujno, da bomo turiste preusmerjali drugam, zlasti v Gradišče in Krmin,« je poudaril Lovato.

Na srečanju so predvajali tudi video sporočilo deželnega odbornika Sergia Emidia Binija, nakar je župan Rodolfo Ziberna pristavil, da bo Evropska prestolnica kulture dogodek, ki bo pomemben za celo Furlanijo - Julijsko krajino.

»Dežela veliko vlaga v turizem. Na ronškem letališču se je število potnikov povečalo za petdeset odstotkov, prihodnje leto pričakujejo še 40-odstotni porast, saj bodo uvedli štiri nove letalske povezave. Skupno bodo Ronke povezane s tridesetimi kraji. Dežela je tudi nabavila šest novih hibridnih vlakov, ki bodo vozili iz Benetk mimo Ronk v Gorico in potem še v Novo Gorico. Pričakujemo, da bodo prihodnje leto goriške restavracije, bari in hoteli vedno polno zasedeni, prepričan sem, da bodo ravno gostinci in hotelirji najboljši ambasadorji goriškega turizma,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem je treba delati na tem, da se bodo turisti v Gorico vračali tudi prihodnja leta, zlasti tisti, ki bodo nastanjeni v drugih krajih po Furlaniji - Julijski krajini. »Iz velike večine krajev po deželi je Gorica dosegljiva v eni uri, to je čas, ki ga v Rimu potrebuješ, da prideš z enega konca mesta na drugega,« je poudaril župan.

In koliko je sploh turističnih postelj v goriški občini? »Med popisom, ki smo ga ravnokar opravili, smo ugotovili, da je v Gorici 700 ležišč,« je povedala Chiara Canzoneri. V Gradišču jih je približno 330 in v Krminu 400, sicer je največ turističnih postelj v nekdanji goriški pokrajini v Gradežu - nekaj več kot 4500.

Čeprav v ponedeljek tega niso omenili, bo marsikateri obiskovalec Evropske prestolnice kulture 2025 prenočil v Sloveniji. V Novi Gorici je 2600 turističnih postelj, cela destinacija, ki jo pokriva Javni zavod Nova Gorica in Vipavska dolina (občine Nova Gorica, Ajdovščina in Renče-Vogrsko) pa jih premore 4500.