V Novi Gorici bo jeseni zaživela knjižna kavarna

O tem, da bi na Delpinovi ulici v Novi Gorici uredili knjigarno-kavarno, ki so jo delovno nekoliko ponesrečeno poimenovali knjigotrško središče, so se občina, ZRC SAZU in Društvo humanistov Goriške pogovarjali že dlje časa, saj ima mesto le eno, dokaj utesnjeno knjigarno. Zdaj pa gre očitno zares, saj naj bi do začetka oktobra v Novi Gorici vendarle zaživela sodobna knjigarna-kavarna, kar je za Primorski dnevnik potrdil tudi dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU.

»Knjižno središče, katerega pravo ime bomo predstavili junija, bo namenjeno knjigam, razmisleku o knjigah in razpravam o njih. Predvsem pa bo to prostor za ljudi, ki imajo radi knjige in vse, kar je povezano z njimi. Ob strokovnih knjigah bomo ponujali tudi aktualne izbore leposlovja vodilnih domačih in tujih založb, pri oblikovanju knjižnega programa pa bodo pomagale kolegice iz knjigarne Azil v Ljubljani. Sicer pa knjigarno razumemo kot družabni prostor, v katerem bodo dobrodošli vsi, ki ob svojem domačem ali službenem delovnem prostoru potrebujejo tudi inspiracijo javnega delovnega prostora oziroma družbo vseh, ki so tako ali drugače obsedeni s knjigami,« nam je povedal dr. Oto Luthar. »Prepričani smo, da bodo kot tako knjigarno prepoznali tudi vsi, ki so oziroma bodo kakorkoli povezani s projektom EPK 2025,« je še poudaril in dodal, da želijo prenovo zaključiti in sodobno knjigarno odpreti najkasneje prve dni oktobra.