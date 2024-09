V Novi Gorici ob 110-letnici čebelarjev ogromna kranjska sivka

Čebelarsko društvo Nova Gorica ob 110. obletnici ustanovitve pripravlja praznovanje, ki bo v soboto. Kot so povedali na včerajšnji novinarski konferenci, so ob tem izdali zbornik ter pripravili razstavo fotografij Franca Šivica v avli občinske stavbe in velike makete kranjske sivke.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci v Novi Gorici povedal novogoriški podžupan Anton Harej, so v sodelovanju s čebelarskim društvom med drugim uredili zasaditev medovitih rastlin v mestu, sodelujejo tudi pri čezmejnemu projektu GO! Bees, v okviru katerega so maja letos odprli prvo čezmejno čebeljo pot.

Čebelarsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno leta 1914 v gostilni Jelen v tedaj še avstrijski Gorici, je povedal predsednik društva Izidor Šuligoj. Kasneje sta se od njega odcepili društvi, ki danes hodita lastno pot - to sta čebelarski društvi Šempeter ter Kanal Brda.

Društvo ima danes 112 članov, četrtina je žensk, med njimi tudi nekaj samostojnih čebelark, je dejal Šuligoj. Vsako leto pod arkadami občinske stavbe pripravijo dan odprtih vrat, kjer predstavijo svoje delo, pri Osnovni šoli Frana Erjavca pa imajo učni čebelnjak z osmimi AŽ panji, kjer se čebelarstva v okviru krožka uči tudi njihov najmlajši član, 12-letni učenec.

Tajnik Martin Hozjan je dejal, da so letos pridobili status društva v javnem interesu na področju kmetijstva, kar bo njihovo delovanje še olajšalo.

Čebelarsko društvo Nova Gorica dogodek ob obletnici prireja v soboto ob 10. uri v veliki sejni dvorani občinske stavbe. Pred dvorano je že na ogled razstava fotografij s čebeljimi motivi Franca Šivica, mednarodno priznanega fotografa, publicista in dolgoletnega podpredsednika Čebelarske zveze Slovenije. Šivic med drugim skrbi za park z medovitimi rastlinami blizu Vitovelj v spodnji Vipavski dolini.

Novogoriški čebelarji so ob jubileju za 14 dni v Novo Gorico postavili tudi veliko maketo avtohtone slovenske čebele, kranjske sivke. Maketa avtohtone slovenske čebele, ki so jo izdelali za svetovno razstavo Expo v Dubaju, bo pred glavnim vhodom v stavbo mestne občine na ogled do 14. septembra. Gre za 100-kratno povečavo čebele, ki skupaj z vitrino tehta 380 kilogramov.