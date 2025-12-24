V novo strategijo razvoja vključujejo tudi Gorico

Mestna občina Nova Gorica pripravlja novo strategijo razvoja, v katero želi vključiti tudi sosednjo Gorico in razvojno usmeritev načrtovati čezmejno. »Evropska prestolnica kulture je namreč prinesla še tesnejše čezmejno sodelovanje. Mesti sta, kot sem že večkrat v šali dejal, nepopravljivo pokvarjeni, poti nazaj ni – treba je sodelovati. Čezmejnost je naša primerjalna prednost, na kateri moramo graditi,« je poudaril novogoriški župan Samo Turel na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri je skupaj s podžupanoma Markom Tribušonom in Tomažem Horvatom predstavil pregled opravljenega dela v iztekajočem se letu in orisal načrte za naprej.

Letošnje leto, je spomnil Turel, je zaznamoval projekt GO! 2025, ki je bil po njegovih besedah nadvse uspešen. Novi Gorici je prinesel nov razvoj, prenovljene prostore, bogato kulturno ponudbo in jasno vizijo za prihodnost, je ocenil župan. »Razmišljamo tudi o zapuščini EPK, tj. o tistih projektih, ki so bili najbolj uspešni in jih želimo ohraniti. O tem bo na prihodnji seji razpravljal tudi mestni svet. V zapuščino EPK navsezadnje izdatno vlaga tudi Dežela FJK in prav je, da se tudi na lokalni ravni stvari načrtujejo tako, da bomo še naprej prispevali k pritoku turistov na naše območje,« je dejal Turel. Med temi projekti so tudi čezmejni avtobusna in železniška povezava ter sistem izposoje koles.

V povezavi s čezmejnimi odnosi se je Turel odzval tudi na novinarsko vprašanje o pomanjkanju slovenščine v obnovljenem Bombijevem predoru in na spletni strani, kjer se naroča QR kode za brezplačen vstop v digitalno galerijo in ogled instalacije Refika Anadola. Pomanjkanje slovenščine je Turel označil kot »neljub dogodek«, na katerega je že dan po slovesnem odprtju pisno opozoril goriškega župana. »Ziberna se je obrnil na ustanovi Erpac in Edr ter prejel zagotovilo, da bosta nemudoma poskrbeli za to in da bodo ob slovenskih na voljo tudi furlanski napisi,« je pojasnil Turel.

Če je bil letos v ospredju projekt EPK, bo v letu 2026 po Turelovih besedah novogoriška občina osredotočena na gospodarstvo, investicije in stanovanja.