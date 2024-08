Arhitekti iz goriškega studia Meninno Architects so prejeli nagrado Design Awards na pariškem natečaju DNA, in sicer za prenovo nekdanjega marketa v Carduccijevi ulici v Gorici, kjer so uredili prostore za zavod Ad Formandum. V prenovljenih prostorih so pridobili dvanajst postaj, pri katerih se lahko kuhanja uči po 24 tečajnikov. Poleg tega so uredili tudi dvorano, kjer lahko vadi po 24 natakarjev.