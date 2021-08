V pričakovanju četrtega vala odpirajo nov covidni oddelek

Pacientom iz severnoprimorske regije, ki imajo covid-19 in potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, od četrtka dalje ne bo več treba na zdravljenje drugam. Takrat bodo namreč tudi v šempetrski bolnišnici odprli nov covidni oddelek, ki so ga začeli urejati že v času tretjega vala epidemije. Uredili so ga na lokaciji urgentnega centra, bolnikom bo na voljo 15 postelj, če bo potrebno od tega pet za bolnike, ki bodo potrebovali intenzivno nego. Na račun nove pridobitve za oskrbo pacientov s covid-19 tako ne bo več treba »žrtvovati« prostorov ortopedije kot doslej.

Covidni oddelek so lani v prostorih ortopedije vzpostavili sredi oktobra, zaprli so ga sredi junija letos. V tem času so tam zdravili skupaj 800 pacientov, od tega jih je 11 umrlo.

»Dela tečejo po planu, trenutno čakamo še na montažo lesenega pohištva. Do 1. septembra bo zgodba zaključena, v četrtek pa bomo lahko že sprejeli prve paciente,« pojasnjuje strokovna direktorica bolnišnice, Dunja Savnik Winkler. Do odprtja covidnega oddelka bodo iz šempetrske bolnišnice covidne bolnike še pošiljali na zdravljenje v druge slovenske bolnišnice. »Minuli vikend smo poslali tri paciente drugam, na Golnik in v Celje. Glede na hitro slabšanje epidemioloških razmer je potreba po širitvi covidnih bolnišnic, tako da so se nekatere bolnišnice drugega reda že odprle, v kratkem se bodo odpirale tudi tiste tretjega reda,« pravi strokovna direktorica.

V šempetrski bolnišnici imajo narejeno strategijo obvladovanja epidemije v četrtem valu, kar pomeni, da v primeru preseganja kapacitet covidnega oddelka dejavnost ponovno širijo na lokacijo stare bolnišnične stavbe. »Tokrat upajmo brez preselitve ortopedskega oddelka,« dodaja Savnikova.Četrti val se dotika mlajše populacije, intenzivnega zdravljenja je manj. Kader bodo prerazporejali iz drugih dejavnosti.