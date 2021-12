V Raštelu prav posebna trgovina z igračami

Ponovna uporaba in radodarnost: na teh dveh zamislih temelji začasna »trgovina« igrač, ki jo danes odpirajo v goriškem Raštelu. Gre za trgovino, v kateri ni treba segati po denarnici. Otrokom so na voljo igrače, ki so jih darovali drugi otroci. Trgovina, ki so jo uredili v nekdanji prodajalni Larise v Raštelu št. 16, bo odprta danes od 15. do 19. ure, jutri in v nedeljo pa od 10. do 19. ure. Pobudniki dogodka, ki se imenuje Isa Replay, sta komunalno podjetje Isontina ambiente in društvo Via Rastello; uvrstili so ga med božične prireditve z naslovom Mastelut, s katerimi želijo poživiti zgodovinsko mestno ulico.

»Poudariti moram, da je šlo za zelo občuten projekt. Pričakovali smo, da bodo ljudje prinesli to, kar jim je ostajalo doma ali po kleteh. V resnici smo prejeli res ogromno igrač, ki so v zelo dobrem stanju, nekatere so celo povsem nove, še zapakirane. K sodelovanju smo povabili tudi šole in vrtce: otroci so prišli in darovali igrače tudi v spremstvu svojih učiteljic,« je na predstavitvi začasne »trgovine« povedala Chiara Canzoneri, predsednica združenja Via Rastello. Zamisel in pobuda za zbiranje in darovanje igrač je prišla s strani podjetja Isambiente, ki je vključilo krajevno združenje. »Igrač je bilo toliko, da smo z zbirnega mesta v trgovino šli štirikrat s polnim kombijem. Prostore trgovine pa smo lepo uredili, da bodo otroci vstopali vanjo, kot bi šlo za pravo trgovino – kjer pa ni treba plačati,« je še dodala Chiara Canzoneri.

Jutri in v nedeljo bo Raštel poživil tudi sejem, na katerem bodo na voljo nekateri ročni izdelki, ki so jih pripravili otroci. V nedeljo pozno popoldne pa bodo postavili svetlobno instalacijo, ki je bila v ponedeljek na Trgu Evrope / Transalpina. »Res upamo, da je to le prvi korak plodnega sodelovanja,« je še pristavila predsednica društva Via Rastello. Police trgovine so bile polne najrazličnejših igrač za vse okuse: od avtomobilčkov do namiznih, vzgojnih, iger, tja do punčk ter knjig, med katerimi so bile tudi nekatere v slovenskem jeziku. Med sodelujočimi vrtci je bil tudi vrtec Ringaraja.