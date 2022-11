V Romjanu huje poškodovan skuterist

V Romjanu sta danes popoldne silovito trčila skuter in avtomobil, pri čemer je bil skuterist hudo poškodovan. Vrglo ga je štiri metre stran in je padel na cestišče, pri čemer je utrpel poškodbe rok in nog. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Vseskozi je bil pri zavesti.

Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi, na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.