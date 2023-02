V Ronkah avtomobil zgrmel z nadvoza

Včeraj popoldne je v Ronkah voznik izgubil nadzor in zapeljal s ceste, pri čemer je avtomobil zgrmel z nadvoza obvoznice na spodnjo cesto, ki je dobrih pet metrov nižje. Nastala je večja gmotna škoda, dve osebi, ki sta bili v avtomobilu, pa sta bili, začuda, na srečo nepoškodovani.

Posredovali so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Obe osebi, ki sta sicer sami izstopili iz avtomobila, so iz previdnostih razlogov vseeno prepeljali v tržiško bolnišnico. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Reševalci so sprva poklicali na pomoč tudi helikopter, kmalu pa so ugotovili, da njegovo posredovanje ni potrebno.