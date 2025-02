V Ronkah lani 944 tujih državljanov

Leta 2023 jih je bilo nekaj več kot tisoč, med lanskim letom je njihovo število malce upadlo. V ronški občini je lani živelo 944 tujih državljanov, med katerimi je bilo 476 žensk in 468 moških.

Največ je bilo priseljencev iz Romunije, kar 235. Moški so večinoma zaposleni v gradbeništvu, ženske pa kot družinske pomočnice. Na drugem mesto so albanski državljani, ki jih je lani v Ronkah bilo 98, na tretjem pa Bangladeševci; lani jih je v ronški občini živelo 79, kar je nekaj več kot v prejšnjih letih. V ronški občini je poleg tega lani živelo 57 državljanov Makedonije, 50 Hrvaške, 46 Kosova in 44 iz Bosne-Hercegovine. Dalje je bilo 37 ukrajinskih državljanov, 30 maroških in 24 bolgarskih.

Župan Mauro Benvenuto poudarja, da predstavlja prisotnost tujih državljanov obogatitev za celotno ronško skupnost, zlasti iz kulturnega vidika. Doslej s tujimi državljani v Ronkah ni bilo prav nobene napetosti, v ronških šolah so po njegovih besedah otroci priseljencev zelo dobro integrirani. Poleg že omenjenih je lani v Ronkah živelo po 18 državljanov Kitajske, Rusije in Senegala, 17 je bilo slovenskih državljanov, 16 madžarskih in 15 moldavskih. Po enega predstavnika so imele Alžirija, Dominikanska republika, Norveška, Holandska in Venezuela.