V Ronkah zasačili 31-letnika s 170 grami hašiša

Karabinjerji so v Ronkah aretirali domnevnega preprodajalca mamil, ki je bil v preteklosti že osumljen kaznivih dejanj. Med hišno preiskavo so pri 31-letnem osumljencu odkrili približno 170 gramov hašiša, natančno tehtnico in pripomočke za pakiranje odmerkov.

Preiskovalci so že dlje časa nadzorovali osumljenca, ker so opazili nevsakdanjo množico in obiskovanje njegovega stanovanja. Večino droge so našli v predalu nočne omarice v spalnici, nekaj ostankov pa tudi na mizi v dnevni sobi.

Sodnik je moškemu odredil hišni pripor.