V Šempetru odprli intenzivno covid enoto

Število obolelih za novim koronavirusom narašča tudi v severnoprimorski regiji, v četrtek je bilo zabeleženih 53 novih okužb (na ravni države pa skoraj tisoč), zato so v šempetrski bolnišnici, potem ko so prejšnji teden odprli nov covid oddelek s 15 navadnimi posteljami, sedaj odprli še intenzivno enoto s štirimi posteljami.

To je bolnišnica naredila na podlagi sklepa ministra za zdravje o zagotavljanju zadostnih kapacitet za covidne bolnike. S tem sklepom je minister Janez Poklukar tudi šempetrski bolnišnici dodelil odprtje covid intenzivne enote.

V naslednjem tednu se, kot pravi strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler, pričakuje, da bo treba število postelj za akutne covidne bolnike povečati.Včeraj so v šempetrski bolnišnici ukinili obiske. »Do nadaljnjega, dokler se epidemiološko stanje ne izboljša, so obiski na vseh oddelkih prepovedani,« pojasnjuje Savnik Winklerjeva.

Trenutna situacija v bolnišnici narekuje zmanjšanje rednih programov. »Covidna dejavnost, tako kot je bilo v predhodnih valovih, tudi sedaj pomeni popolno reorganizacijo ostalih necovidnih dejavnosti. V bolnišnici se zavedamo poslanstva, poznamo tudi strokovne prioritete pri zdravljenju bolnikov in ob enakomerni obremenitvi vseh strok bo prišlo do zmanjšanja na vseh področjih: tako na ambulantnem kot na hospitalnem, v operativnem programu in tudi v kapacitetah intenzivnih enot,« pojasnjuje strokovna direktorica, medtem ko v. d. direktorja Ernest Gortan dodaja, da se bo na covid oddelek vključeval predvsem kader z operativnih dejavnosti, skladno s tem se bo v bolnišnici prilagajalo izvajanje operativnih dejavnosti. Če bo treba covid oddelek širiti, se bo to izvedlo v drugem nadstropju stare bolnišnične stavbe, kjer je prazen oddelek za neakutne obravnave. Tam je na voljo 25 postelj. Povprečna starost hospitaliziranih covidnih bolnikov je 60 let. Še pred dvema tednoma je bilo največ okužb v starostni skupini med 15 in 24 let. »Trenutno imamo največ obolelih med 35 in 50 let,« pravi strokovna direktorica.