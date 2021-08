V Solkan prihaja 500 kajakašev

Kajakaštvo, ki ima na Goriškem že dolgo tradicijo, je ena ključnih sestavin v receptu za razvoj športnega turizma na tem območju in nadaljnje utrjevanje čezmejnega povezovanja. Soške brzice v Solkanu bodo med 19. in 28. avgustom gostile kar dve divjevodaški evropski prvenstvi za mladince in mlajše člane (U23). Klasične preizkušnje v spustu se bodo zaključile v Pevmskem parku, kar daje tekmovanju čezmejno noto. Včerajšnje predstavitve obeh prvenstev sta se kot častna gosta udeležila kanuist Benjamin Savšek, dobitnik zlate medalje na Olimpijskih igrah Tokio 2020 ter Alja Kozorog, članica domačega Kajak kluba Soške elektrarne in polfinalistka OI Tokio 2020.

Solkanski Kajak klub Soške elektrarne si je v domači in mednarodni športni areni že utrdil sloves na račun svojih odličnih tekmovalcev in tudi kot organizator tekem. Ponovno se bodo lahko dokazali že kmalu, saj se skupaj s Kajakaško zvezo Slovenije podpisujejo pod izvedbo dveh tekem: med 19. in 22. avgustom bo v omenjenih kategorijah potekalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in U23, med 25. in 28. avgustom pa še evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in U23.

»Pričakujemo več kot 500 tekmovalcev iz tridesetih držav Evrope in širom sveta. Žal zaradi situacije, ki jo narekuje covid, nismo uspeli zbrati ekip iz vseh kontinentov. Udeležba je vseeno zelo dobra in to bo kar velik organizacijski zalogaj,« je včeraj povedal Ivan Zagožen, predsednik Kajak kluba Soške elektrarne.