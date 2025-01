V sovodenjskem vrtcu danes odpadel pouk

V sovodenjskem vrtcu Čira Čara danes ni stekel pouk. Malčke, ki se se vanj zjutraj vrnili po prazničnem premoru, so namreč morali starši spet odpeljati domov, saj je osebje ugotovilo, da je centralno ogrevanje odpovedalo in je bila temperatura v vrtčevskih prostorih prenizka. Pouk je tako danes odpadel, po besedah sovodenjskega župana Luce Piska pa bo jutri normalno stekel.

»Kurjava ni delovala tako v novem vrtcu kot v stari vrtčevski stavbi, ki bi jo drugače lahko izkoristili za pouk. Možno je, da je prišlo do izpada elektrike, saj sta se obe peči zablokirali. Osebje je še v petek preverilo, če je vse v redu - v vrtcu je bilo 20 stopinj - očitno pa so se med vikendom ali v ponedeljek, ki je bil praznik, pojavile težave,« za Primorski dnevnik pojasnjuje Pisk. Po njegovih besedah so tehniki že odpravili napako, tako da bo jutri dejavnost v vrtcu nemoteno stekla.

Zaprepadenost zaradi dogodka izražata svetniški skupini Slovenske skupnosti in Tommasi Sindaco Župan v sovodenjskem občinskem svetu. »Od septembrskega odprtja novega otroškega vrtca se težave kar vrstijo,« pravijo Kristian Tommasi in somišljeniki, ki od župana zahtevajo, da poroča o stanju nove stavbe vrtca Čira Čara.