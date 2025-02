V Sovodnjah bo padel nov rekord, jutri začetek tridnevnega praznika

Še nikoli jih ni bilo toliko. Na 26. Sovodenjskem pustu se obeta nov rekord, potem ko je svojo prisotnost na pustnem sprevodu, ki bo v nedeljo, 2. marca, napovedalo kar 1960 pustarjev. Po številu udeležencev je bila doslej najbolj množična izvedba izpred dveh let, na kateri se je zbralo 1700 pustarjev, sicer je bilo v prejšnjih letih večinoma okrog 1500 udeležencev, kar je ravno tako zagotovilo dolgo in pisano povorko.

»Nad letošnjim odzivom smo zelo zadovoljni. Vpisalo se je dvanajst skupin in osem vozov, ki jim je treba prišteti še godbo Viktor Parma iz Trebč, ki je stalen gost sovodenjskega pusta. Letos se bo sovodenjskega sprevoda prvič udeležilo društvo Timava iz Medjevasi in Štivana, ki je običajno sodelovalo na pustovanju v Romansu, poleg tega bodo imele vse skupine po več udeležencev, tako da bomo krepko presegli dosedanji rekord iz leta 2023, ko smo našteli približno 1700 maškar,« poudarja predsednik društva Karnival Joško Terpin, ki pojasnjuje, da bo nedeljski sprevod potekal po običajnem programu.

Start nedeljske povorke bo ob 14. uri pri lekarni, zaključek pa pri Kulturnem domu Jožefa Češčuta, pred katerim so že v ponedeljek postavili ogrevani šotor. Pisanemu sprevodu bosta sledila ples s skupino Happy in nagrajevanje, na katerem nikoli ne manjka zabave in dobre volje.