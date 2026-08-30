Agonija ledenikov v Julijskih Alpah

Globalno segrevanje ozračja kot znano po vsem svetu močno pospešuje taljenje ledenikov, v Alpah je ta proces zelo izrazit in opazen že s prostim očesom. Na kritično stanje ledenikov v Julijskih Alpah opozarjata podatka, da je v Furlaniji - Julijski krajini dejansko ostal le še eden, na Špiku nad Policami, v Sloveniji pa raziskovalci ugotavljajo, da je Triglavski ledenik ravnokar na pragu izginotja.

Medtem ko je kaninski ledenik dejansko izginil (v stotih letih je izgubil 99 odstotkov svoje površine, danes je opaziti le še posamezne »madeže« ledu), je tisti na Špiku nad Policami (ali Montažu) med najbolj trdoživimi v italijanskih Alpah. Kljub temu se tudi ta neusmiljeno krči, na kar opozarjajo aktivisti okoljevarstvene organizacije Legambiente, ki so si v okviru kampanje Carovana dei ghiacciai (Karavana ledenikov) v sodelovanju z Univerzo v Vidmu in gozdarsko policijo v FJK ogledali omenjeni ledenik in predstavili obračun.

Od Triglavskega ledenika pa ostajajo le še posamezni ostanki ledu, ledenik je tik pred izginotjem, so prav tako včeraj povedali raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika ZRCSAZU. »Po 80 letih meritev smo prišli do točke, ko ne spremljamo več samo krčenja Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginjanje. Posnetki zadnjih tednov kažejo, da pred našimi očmi izginjajo še zadnji kosi ledu,« je za STA pojasnil Miha Pavšek z omenjenega inštituta.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.