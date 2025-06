V Štandrežu je čas za nove »epske« dvoboje

Po dveh letih se vračajo Olimpijade med vasmi, ki so jih julija 2023 prvič zelo uspešno izpeljali štandreški Pičulati - člani mladinskega odseka društva Oton Župančič.

»Od nedelje, 6. julija, do sobote, 12. julija, bo Dom Andrej Budal v Štandrežu znova prizorišče epskih športnih bojev in nepozabnih večerov,« napovedujejo Pičulati na svojih družbenih omrežjih in poudarjajo, da bo dogajanje letos še bolj pestro. Udeleženci se ne bodo več pomerili v beer pongu in »kalčetu«, namesto katerih bosta na sporedu zbivanje in plesno tekmovanje za plesalce in plesalke nad petdesetim letom starosti. Poleg tega bodo tekmovalci namesto štruklja morali speči gubanco. »Poleg novih športov ostajajo klasike, brez katerih Olimpijade ne bi bile to, kar so: nogomet, odbojka, košarka, vlek vrvi, popaj, briškola in nepozabna tekma v pašti brez rok. Pridite navijat, tekmovat, plesat in jest, ker Olimpijade niso samo šport, so vaški praznik, ki ga ne smete zamuditi!« poudarjajo Pičulati.

Z Doberdobom tudi Jamlje

Pred dvema letoma se je Olimpijade udeležilo preko dvesto tekmovalcev in tekmovalk vseh starosti, letos jih bo predvidoma še več, saj bosta nastopili še dve novi ekipi, Števerjan in Rupa-Peč, tako da jih bo skupno deset. Sodelovanje so potrdili Štandrež, Gabrje, Sovodnje, Vrh, Poljane, Štmaver-Svetogorska četrt-Placuta-Podgora, Oslavje in Doberdob, ki bo tokrat nastopil skupaj z Jamljami v skupni ekipi Doberdob-Jamlje.