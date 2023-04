V Stari gori novi prostori za rehabilitacijo odraslih

Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo je od včeraj uradno bogatejši za nove prostore za rehabilitacijo odraslih. Ti bodo po besedah direktorja šempetrske bolnišnice Dimitrija Klančiča omogočali rehabilitacijo 25 odraslim pacientom po operacijah, poškodbah in možganski kapi, hkrati pa jim bo lepo in prijazno okolje nudilo spodbudo v povratek k večji samostojnosti. Slavnostnega dogodka se je udeležil tudi nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor, pomembno pridobitev pa je blagoslovil koprski škof Jurij Bizjak.

»Danes je radosten dan«

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor je na včerajšnjem odprtju novih prostorov za rehabilitacijo odraslih v Stari Gori dejal, da mu je bil dan drugačen način v vpogled v delo ljudi, ki so v Stari Gori skrbeli za otroke s posebnimi potrebami. »Vse, kar sem si zapomnil o Stari Gori, so bile neskončna ljubezen, predanost in izjemna strokovnost tistih, ki so bili tu zaposleni. Ves čas sem tudi opazoval, kako Stara Gora ni izšla iz slepe ulice, ki je bila povezana s pridobitvijo primernih prostorov. Leta kasneje je celo prišlo do vprašanja obstoja Centra za rehabilitacijo. Tudi civilna iniciativa je bila ustanovljena, da bi se stvari premaknile, in spomnim se vseh županov iz tistega časa, ki so vsak na svoj način iskali poti, da bi prišlo do obnove teh prostorov. Očitno se je pot tudi ob pomoči donatorjev in mecenov našla in tako so leta 2020 odprli obnovljeni center za rehabilitacijo invalidnih otrok in mladine, zdaj pa še za rehabilitacijo odraslih. Stara gora je postala center za rehabilitacijo vseh generacij, center, ki danes z otvoritvijo prostorov pomeni radosten dan ne le za Staro Goro in zaposlene, ampak tudi za tiste, ki tukaj dobivajo pomoč, ter za celotno Goriško. To je radosten dan tudi za šempetrsko bolnišnico in javno zdravstvo v tem delu Slovenije,« je med drugim izpostavil Pahor ter se ob tej priložnosti zahvalil prav vsem, ki so po svojih močeh prispevali, da je prišlo do odprtja dolgo pričakovanih prostorov za rehabilitacijo odraslih.