V Števerjan se vrača Cankarjeva drama

Gledališče in ocvrte dobrote bodo z jutrišnjim večerom spet hodile z roko v roki. V Števerjanu bo namreč tudi to jesen zaživel niz gledaliških predstav Gledališče na ocvrtem, ki ga vsako leto prireja dramska družina društva Sedej v sodelovanju z Zvezo slovenske katoliške prosvete. Ljubitelji gledališča bodo na svoj račun prišli že jutri, ko bo v veliki dvorani župnijskega doma F.B. Sedej na sporedu prva predstava. V sklopu abonmaja bo na domačih odrskih deskah nastopila tudi števerjanska dramska družina.

Od Benečije do Ljubljane in Šentflorjana

Jutri, 10. oktobra, ob 20. uri bo v župnijskem domu v Števerjanu na sporedu prva predstava abonmaja, in sicer Guor z mano Beneškega gledališča. Zgodba spremlja mlad par, ki resno razmišlja o otroku. Igrajo Agata Ramona Coszach, Cecilia Blasutig, Aljaž Škrlep in Maurizio Trusgnach. Naslednja predstava bo v petek, 17. oktobra, ob 20. uri, ko bo Gregor Čušin v Števerjanu predstavil svoj Evangelij po Čušinu. »Jezusu zastavim par vprašanj, ki morda mučijo še koga,« razlaga igralec, ki podpisuje tudi režijo. »Predvsem pa na glas povem svoje mnenje o nekaj bolj ali manj aktualnih dogajanjih - predvsem v Cerkvi, in to na ljudem prijeten, humoren način, saj verjamem v smejočega se Boga,« še pravi Čušin. Danes mesec, v nedeljo, 9. novembra, ob 17. uri bo zaživela odrska verzija predstave Pohujšanje v Dolini šentflorjanski dramske družine F.B. Sedej. Premiero bo igra doživela dan prej, v soboto, 8. novembra. Nazadnje bo 25. novembra na sporedu Prevara Harolda Pinterja v izvedbi Šentjakobskega gledališča. Gre za navidez lahkotno in mestoma duhovito igro, ki je pa v resnici kompleksna psihološka drama, napoveduje gledališki list. Abonmaji so na voljo na telefonski številki 328-4624073 ali na naslovu dramska.druzina@sedej.org.

Zamisel za postavitev Cankarjevega Pohujšanja v dolini šentflorjanski na števerjanski oder se je porodila iz igrivega namigovanja na sorodnost imen Števerjan in Šentflorjan. Radijsko igro so člani dramske družine društva Sedej udejanjili že leta 2022. »Izbira je bila enostavna, saj so bili liki že dodelani. Igralci smo bili na voljo. Predstava nam je bila všeč in smo jo torej sami želeli postaviti tudi na oder,« pove vodja dramske družine F.B. Sedej Matej Pintar.