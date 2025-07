Policija je v Števerjanu aretirala moška moldavskega rodu, ki sta skušala nezakonito pretihotapiti štiri turške državljane v Italijo. Četverica migrantov, ki je bila z njima v avtomobilu, ni imela veljavnih dokumentov za vstop in bivanje v državi.

Vsi štirje hočejo zaprositi za mednarodno zaščito in so jih nastanili v sprejemnih centrih. Tihotapca migrantov pa so odvedli v goriški zapor.