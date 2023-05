V Števerjanu Cirkus Čudikarseda!

V nedeljo, 7. maja, bo v Števerjan pripeljal Cirkus Čudikarseda!: nova gledališka predstava, ki je nastala v sklopu gledališke delavnice Igrivo gledališče v organizaciji Dramske družine in društva Sedej iz Števerjana, bo premierno zaživela na velikem odru Sedejevega doma v Števerjanu. V predstavi, ki je prosto povzeta po delu Bojane Levinger O žalostnem klovnu in zaljubljeni princesi, bodo nastopili mladi udeleženci delavnice, ki sta jo vodili Marinka Černic in Jožica Zniderčič, ki je tudi poskrbela za priredbo dela.

Od princese do klovna

Princesa Sončnica ima čudežno moč, da lahko izpolni želje vsakogar. Vanjo pa se zagleda zlobni cirkuški direktor, ki zapre klovna Adama, da bi jo osvojil. Srce Princese Sončnice pa še naprej hrepeni po ljubljenem klovnu, ki se nekega dne nepričakovano vrne. V vlogi princese Sončnice bo nastopila Amy Devetak, medtem ko bo klovna Adama uprizoril Daniel Kovic, direktorja cirkusa pa Danjel Pahor. Poleg njih bodo nastopili še Claudio Burgaretta v vlogi klovna Jaga, Sofija Di Battista v vlogi krotilke, akrobatka Nora Burgaretta, žonglerka Sofia Prestento, čarodejka Urška Dorni in plesalka Victoria Del Negro. Na odru se bodo prestavili še Mia Vittori, Lisa Freda, Greta Manià, Greta Pontello, Danijel Pintar, Mitja Komjanc, Liam Devetak in Danijel Pintar. Za režijo sta poskrbeli vodji delavnice Jožica Zniderčič in Marinka Černic, medtem ko je za kostume poskrbela Snežica Černic.

Predstava je nastala v sklopu gledališke delavnice Igrivo gledališče, ki je bila namenjena otrokom in mladim od 1. razreda osnovne šole do 3. razreda nižje srednje šole in deluje od oktobra 2022. Cilj delavnice sta bila usvajanje gledaliških veščin in utrjevanje ter razvijanje slovenskega jezika. V nedeljo, 7. maja, bo predstava na ogled ob 15.30.