V Števerjanu kmalu začetek del v vaškem jedru

V teku tega tedna se v Števerjanu začenjajo dolgo pričakovana dela za ureditev vaškega jedra v sklopu državnega razpisa Borghi 2. Zaradi povišanja cen surovin in gradbenega materiala je občina morala zaprositi tudi za dodatne prispevke.

Prejeli dodatnih 31.000 evrov

Občinska uprava je leta 2021 prejela deželni prispevek v višini 240.000 evrov iz deželne postavke za urbano prenovo manjših naseljenih središč in podeželskih vasi. Občina je torej sprva načrtovala dela na podlagi dodeljenega denarja. Spremenjena slika gradbenega tržišča, ki pogojuje bržkone vsako javno in zasebno infrastrukturno delo, pa je botrovala prošnji po dodatnih sredstvih. Občina Števerjan je v novembru zaprosila Deželo Furlanijo - Julijsko krajino za dodatnih 31.912,59 evrov, Dežela je prošnji ugodila. Finančna slika projekta se je tako spremenila, saj skupno obsega 271.912,59 evrov. Od teh je 184.160,80 na voljo za gradbena dela, ostalo pa zadeva stroške za tehnični del, davke in drugo.

Izboljšanje prometne varnosti

Števerjanska občina je meseca avgusta imenovala izvajalca del za obsežen projekt, katerega osrednji cilji so izboljšanje cestnega omrežja, prometne varnosti in obnova urbanega območja. K razpisu je občinska uprava povabila pet podjetij, samo dve pa sta predstavili ponudbo. Eno je naposled izpadlo iz postopka, imenovanje pa je prejelo podjetje Di Piazza Vante.

Infrastrukturna dela, ki bodo občino Števerjan stala 270 tisoč evrov in ki jih bo financirala z namenskim deželnim prispevkom, zadevajo predvsem dve osrednji območji, in sicer ostri ovinek med vrtcem in osnovno šolo ter območje, ki mu domačini pravijo Britof in zajema okolico cerkve. Na prvem predelu bodo očistili in popravili tri velike železobetonske zidove, katerih površina je nekoliko dotrajana. Zidove bodo tudi obložili z lokalnim kamnom, da bodo očem prijaznejši. Občina tudi razmišlja, da bi enega izmed zidov poslikala, tako da bi turistom izrazil »dobrodošlico v Števerjan«, kot so na podoben način poslikali zid na Bukovju.

Označili bodo stare vhode

V Britofu oz. v okolici cerkve pa bodo na treh različnih mestih s posebnimi tlakovci iz lokalnega kamna označili točke, kjer so nekoč bili stari vhodi v vas. Nekdanja vrata so bila v Grajski ulici, približno kjer danes stoji vhod na prizorišče pod Borovci, v Ulici Ščedno, med poslopjem nekdanjega Golf Hotela in bližnjimi hišami, ter v Oslavski ulici, nasproti nekdanje kleti Formentini, ki je danes last družbe Gruppo Italiano Vini. Označevanje teh zgodovinskih točk gre videti tudi v luči promoviranja turističnega razvoja vasi. Del finančnih sredstev naj bi uporabili tudi za ureditev cestišča v centru vasi in obnovo kanalov za odvodnjavanje meteornih voda.