V Števerjanu tudi letos dobrodelni sveti trije kralji

Kljub koroni, kljub karantenam, kljub okužbam, so se sveti trije kralji včeraj poklonili Jezuščku v jaslicah števerjanske cerkve. Med popoldansko mašo so trije koledniki (Alessandro Frandolic Junior, Damjan Klanjšček in Matija Corsi) sodelovali pri obredu. Skrbno jih je kot vselej pripravila Snežica Černic. Zaradi zaskrbljujoče epidemiološke slike so se odpovedali obisku na domovih, prostovoljne prispevke pa bodo zbirali v cerkvi do konca meseca. Sredstva bodo namenili dobrodelnima ustanovama A.B.C. - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo ONLUS in Spiraglio.