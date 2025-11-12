V Svetogorski četrti bodo končno obnovili ulici

Prebivalci ulic Brigata Toscana in Brigata Abruzzi končno začenjajo videvati luč na koncu predora. Goriški občinski odbor je namreč na zadnjem zasedanju sprejel dokončni načrt obnove omenjenih ulic v Svetogorski četrti, ki sta že dolgo let v klavrnem stanju.

Glavni poudarki načrta celovite obnove obeh ulic so večja varnost za pešce in kolesarje, odprava arhitekturnih ovir, izboljšana javna razsvetljava ter ureditev zelenic. Gre za dolgo pričakovana izredna vzdrževalna dela, s katerimi želi občina izboljšati prometno varnost in pretočnost v obeh ulicah. Vrednost projekta znaša 400 tisoč evrov, sredstva pa si bodo zagotovili s posojilom pri Državni investicijski banki.

Prebivalci obeh ulic so se že vrsto let - zlasti ob nalivih -pritoževali nad dotrajanostjo vozišča in pomanjkanjem pločnikov. O težavah je bilo v preteklosti večkrat govor tudi na sejah občinskega sveta, kjer so svetniki vložili več interpelacij in zahtevali hitrejše ukrepanje občine, kar pa po besedah goriške občinske odbornice za infrastrukturna dela Sarah Filisetti zaradi zapletenosti postopkov - del ceste je namreč na parcelah, ki so v zasebni lasti - ni bilo enostavno.

Dela bodo zajela prvi odsek Ulice Brigata Toscana – med ulicama Antonini in Brigata Abruzzi – ter prvi del Ulice Brigata Abruzzi, med ulicama Palladio in Brigata Toscana. Obe cesti sta trenutno v slabem stanju, brez pločnikov in parkirnih mest. V Ulici Brigata Toscana bodo uredili dva pločnika in enosmerno vozišče (od križišča z Ulico Brigata Abruzzi proti ulici Antonini), ob njem pa bo vrsta vzdolžnih parkirnih mest. Tudi v Ulici Brigata Abruzzi bo promet enosmeren – od križišča z Ulico Palladio proti Ulici Brigata Toscana – z dvema pločnikoma in parkirnmi mesti. Ohranili bodo tri obstoječa visoka drevesa ter uredili dve travnati površini. Poseben poudarek bo namenjen novi razsvetljavi, ki bo enakomerneje osvetlila obe ulici.

Za izvedbo del bo občina morala izvesti več razlastitev, kar bo omogočilo dokončno ureditev celotnega vozišča in s tem končno rešitev težav, na katere prebivalci opozarjajo že več let.