V Tržiču izbirajo novega župana

Po napeti volilni kampanji, v kateri so bila v ospredju pozornosti zlasti vprašanja, vezana na množično prisotnost priseljencev v mestu, ki so večinoma zaposleni v ladjedelnici, je v Tržiču prišel čas, da volivci in volivke izberejo bodočega župana in člane občinskega sveta.

Županski kandidati so trije (Luca Fasan, Diego Moretti in Bou Konate), skupno jih podpira deset list, ki so izraz raznih strank oz. občanskih gibanj. Občinske volitve bodo na sporedu danes in jutri .

Luco Fasana, 61-letnega kandidata desnosredinskega zavezništva, podpirajo liste Liga FJK za Salvinija premierja, Bratje Italije - Nacionalno zavezništvo, Il popolo della famiglia, Cisint per Monfalcone - Fasan sindaco in Naprej, Italija. Fasan je po poklicu modni trgovec, medtem ko se je šolal na mehanski smeri tehniškega zavoda Galilea Galileia v Tržiču. S politiko se je začel ukvarjati leta 2016, ko ga je nekdanja županja Anna Cisint imenovala za občinskega odbornika. Na tem mestu je bil potrjen leta 2022, odgovoren je bil za kulturo, trgovino, mala podjetja, marketing in velike dogodke.

56-letni Diego Moretti se predstavlja volivcem in volivkam s podporo list Monfalcone civica e solidale, Demokratska stranka, Insieme per Moretti in Progressisti per Monfalcone. Moretti ima za sabo dolgo politično kilometrino. Do prve izvolitve v deželni svet leta 2013 je bil zaposlen pri tržiškem podjetju SBE-Varvit, sicer je maturiral na tehniškem trgovskem zavodu Luigija Einaudija v Štarancanu.

Tretji županski kandidat je 63-letni Bou Konate, inženir po rodu iz Senegala, ki ga je nekdanji levosredinski župan Gianfranco Pizzolitto leta 2001 imenoval za občinskega odbornika. Konate živi v Italiji od leta 1984. Iz strojništva je diplomiral na tržaški univerzi, velja za izvedenca s področja področju poslovnega in okoljskega upravljanja in trajnostnega razvoja. Na njegovi občanski listi Italia plurale so samo italijanski državljani tujega rodu; dvanajst jih je rojenih v Bangladešu, štirje v Senegalu ter po eden v Maroku oz. Pakistanu.

Župansko kandidaturo je v začetku marca napovedal tudi 65-letni tržiški trgovec Rudj Pecikar, vendar je zatem njegova lista Insieme liberi zbrala premalo podpisov, tako da ga je občinska volilna komisija izključila iz volilne tekme. Pred volitvami se Pecikar ni izrekel v korist nobenega od treh županskih kandidatov.