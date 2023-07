V Tržiču sta dopoldne v križišču med ulicama Isonzo in Trieste trčila avtomobil in motor. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so na kraju nudili pomoč dvema poškodovanima osebama. Obe so prepeljali v tržiško bolnišnico, kamor so eno sprejeli z rumeno triažno kodo, drugo pa z zeleno. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje nesreče in so odpravili njene posledice. Vzroke nesreče preiskujejo tržiški karabinjerji.