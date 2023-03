V tržiškem centru za motnje hranjenja spremljajo 200 pacientov

Motnje hranjenja ne vplivajo le na zdravje direktno vpletenih oseb, vendar zadevajo tudi njihove odnose, saj imajo posledice na družbenem življenju. »Motnje hranjenja so resne in zadevajo različne vidike življenja; za njimi v veliki meri trpijo mladi. Po obdobju pandemije so se težave pogosto še poslabšale, našo dejavnost pa sooblikuje ekipa, v kateri je več strokovnjakov,« pravi psihologinja Corinna Michelin, ki je v Tržiču odgovorna za dnevni center Il Sogno v tržiški bolnišnici San Polo.

Nove prostore centra so včeraj, na dan ozaveščanja o motnjah hranjenja, obiskali tržiška županja Anna Cisint in dva občinska odbornika ter deželni odbornik za premoženje Sebastiano Callari, ki so jih spremljali Donatella Martini, predsednica združenja Fenice Fvg in zdravstveni direktor podjetja Asugi Andrea Longanesi.

Najpogostejše motnje hranjenja so anoreksija, bulimija in kompulzivno prenajedanje, ki jih pogosto spremljajo posledične psihične težave. Število diagnoz se je povečalo vsaj za tretjino od začetka pandemije. Po diagnozi se lahko bolniki zdravijo v ambulanti z dnevno ali tedensko oskrbo; če pa to ne zadošča, sta možna zdravljenje v bolnišnici ali bivanje v temu namenjenim strukturam. »Potrebujemo teritorialno ustanovo, ki bi nudila možnost bivanja, tako da bi lahko jamčili dejavnosti in rehabilitativno zdravljenje blizu doma,« je povedala vodja centra Corinna Michelin.V dnevnem centru v Tržiču in tistem v Trstu so zaposleni dietologi, vzgojitelji, psihiatri, pediatri in strokovnjaki za otroško nevropsihiatrijo. Na Goriškem trenutno štejejo 200 pacientov, na Tržaškem pa 170. V zvezi z motnjami v hranjenju bo v soboto, 18. marca, ob 20.30 v ronškem občinskem avditoriju posvet, namenjen družinam, mladim, šolnikom.