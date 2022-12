V ukradenem terencu pozabil dokumente

Karabinjerji iz Tržiča so brez posebnih težav prijeli tatu, ki je minuli petek ponoči na hišnem dvorišču v Zagraju ukradel terensko vozilo in odpeljal v bar v Tržič. Pred javnim lokalom je trčil v vozilo za čiščenje cest in pred zaprepaščenimi uslužbenci peš pobegnil s kraja nesreče. V avtomobilu, ki je obtičal pred barom, je pozabil nahrbtnik in dokumente. Poleg tega so trčenje posnele nadzorne videokamere. Policisti so imeli dovolj lahko nalogo in so tatu izsledili v le nekaj urah. Ovadili so ga goriškemu državnemu tožilstvu. Gre za 42-letnika, ki je že imel opravka s pravico. Poškodovano terensko vozilo so vrnili lastniku.