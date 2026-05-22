V Vilešu se ponavlja dvoboj iz leta 2020

V nedeljo in ponedeljek, 24. in 25. maja, bodo potekale občinske volitve v enajstih občinah Furlanije - Julijske krajine. Na ozemlju nekdanje goriške pokrajine se bodo volivci in volivke odpravili na volišča samo v Vilešu, kjer se bosta za župansko mesto ponovno pomerila dosedanja županja, 61-letna Flavia Viola, in 72-letni Gianpaolo Burgnich. Oba sta že kandidirala leta 2020. Takrat je Flavia Viola suvereno zmagala, saj je prejela 64,73 odstotka glasov, medtem ko je Burgnicha podprlo 35,27 odstotka volivcev in volivk.

Med tokratno volilno kampanjo je dosedanja županja poudarila, da želi dokončati projekte, začete v prvem mandatu. Med prednostnimi nalogami njenega programa so prenova krožišč na dveh vaških trgih, izboljšanje prometne varnosti z okrepitvijo javne razsvetljave in prekvalifikacija nekaterih območij v občini. Dosedanja županja bi rada uredila tudi nov sedež za krajevno ekipo civilne zaščite, med nerešenimi vozli je tudi pomanjkanje družinskega zdravnika, s čimer se sicer v zadnjih časih soočajo še v ravnih drugih manjših občinah nekdanje goriške pokrajine. Gianpaolo Burgnich, ki je v tem mandatu občinski svetnik, poudarja, da je treba bolj prisluhniti željam in potrebam občanov in občank. Večjo pozornost je po njegovem mnenju treba nameniti tudi društvom, ki imajo pomembno družbeno funkcijo.

Flavia Viola je diplomirana ekonomistka, po poklicu je računovodkinja, njeno kandidaturo podpira občanska lista SiAmo Villesse. Burgnich je diplomiran iz političnih ved in je upokojenec; kandidira s podporo liste Insieme per Villesse, ki združuje Brate Italije in Ligo. Ker so zadnje občinske volitve v Vilešu potekale med pandemijo covida-19, in sicer 20. in 21. septembra 2020, je bil mandat daljši od običajnih petih let. V nedeljo bo glasovanje potekalo od 7. do 23. ure, v ponedeljek pa od 7. do 15. ure. Takoj zatem bo sledilo štetje glasov.

Občina Vileš ima 1640 prebivalcev. Največja občina, kjer bodo v nedeljo in ponedeljek potekale volitve, je Čedad (10.875 prebivalcev).