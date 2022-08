V vlado Roberta Goloba še en Novogoričan

Goričanom, ki so izdatno okrepili položaje v vladi Roberta Goloba in ministrstvih, se bo v torek pridružil še Sandi Vrabec, do tega tedna ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica, poročajo Primorske novice.

Kot nam je za Primorske novice potrdil Sandi Vrabec, je sprejel povabilo ministra za izobraževanje dr. Igorja Papiča, da postane sekretar v njegovem kabinetu. »Sodeloval bom predvsem z državnim sekretarjem Dariom Feldo, in sicer pretežno na finančno operativnem področju, denimo pri vprašanjih pravnega statusa učiteljev, mature, nacionalnega preverjanja znanja, sodelovanja z ministrstvom za javno upravo in podobno,« je povedal.

Ponudba, ki jo je težko zavrniti, je prišla dokaj na hitro. Pred dnevi ga je svet zavoda Glasbene šole razrešil s funkcije ravnatelja, za vršilca dolžnosti ravnatelja pa je imenoval dosedanjega pomočnika Alessandra Slugo.

Vrabec je od ustanovitve na Goriškem zelo aktiven v stranki Svoboda, pozno spomladi se ga je po tihem omenjalo celo kot enega od možnih kandidatov za novogoriškega župana. Kandidat ne bo, to se ve že nekaj časa, kljub odhodu v Ljubljano pa ostaja aktiven v lokalni politiki, potrjuje: »Zaskrbljenost nad stanjem šolstva v mestni občini je eden od ključnih razlogov, da sem sploh šel v politiko.«