V Volčji Dragi delavec padel s strehe hale in umrl

V Volčji Dragi je včeraj popoldne med izvajanjem del na strehi hale podjetja padel in kasneje telesnim poškodbam podlegel 48-letni delavec. Vest je danes sporočila Policijska uprava Nova Gorica. Okoli 16.30 je iz še neznanega vzroka padel z višine približno osem metrov na betonska tla.

Državljan Severne Makedonije je padel skozi odprtino, ki je nastala po odvijačenju pritrdilnih profilov membrane, so še navedli. Po padcu je še kazal znake življenja. Njegovi sodelavci, ki so bili v neposredni bližini so mu takoj nudili prvo pomoč in nemudoma poklicali reševalce. Ti so ga na kraju dogodka oživljali, vendar je bilo oživljanje neuspešno.