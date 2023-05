V začetku junija bodo zabrneli gradbeni stroji

Nekdanji lokal Bastione fiorito in grajski šotor bosta ponovno zaživela po zaslugi podjetij Aprile Alessandro in Fitekno, ki bosta poskrbela za njuno obnovo. Gradbena dela se bodo predvidoma začela v začetku junija in bodo trajala štiri mesece.

V prejšnjih dneh so na goriški občini speljali do konca postopek, s katerim so izbrali izvajalce obnovitvenih del na območju nekdanjega lokala Bastione fiorito in grajskega šotora. Na občini so se njuno obnovo odločili leta 2017.

Prvi sklop, v katerem so izvedli v glavnem pripravljalna dela, so izpeljali leta 2021. Občinski odbor je že pred nekaj meseci sprejel končni in izvršilni načrt za drugi sklop del, zatem so v tehničnem uradu sprožili postopek za izbiro izvajalca del. K sodelovanju na razpisu za javno naročilo so povabili deset podjetij, štiri so se odzvala na vabilo, najbolj ugodno ponudbo je pripravila začasna združba podjetij Aprile Alessandro in Fitekno. Osnovna vrednost javnega naročila znaša 294.169 evrov (brez davka na dodano vrednost) in 21.367 evrov stroškov za varnost. Podjetji Aprile Alessandro iz Sevegliana pri Vidmu in Fitekno iz kraja Bagnaria Arsa sta ponudili 9,24-odstotni popust. Naročilo je tako vredno 288.355,09 evra (154.152,55 evra bo šlo za gradbena dela, medtem ko bo obnova električnega omrežja in inštalacij stala 134.202,54 evra), skupaj z DDV pa 333.294,91 evra.