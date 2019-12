V zgodovinskih stavbah inovativni kulturni projekti

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO je po projektih Salute-Zdravstvo in Isonzo-Soča, ki se financirata iz Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020 in se že izvajata, pripravil še en petmilijonski projekt. Naslov mu je 4Cgong – Co-creation of community-driven cultural corridors in Gorizia and Nova Gorica, namenjen pa je oživitvi nekaterih zgodovinskih stavb v obeh mestih in ustvarjanju inovativnih kulturnih koridorjev med njimi.

S projektom se je EZTS GO kot vodilni partner včeraj prijavil na peti javni poziv za predstavitev projektov iz razpisa UIA - Urban Innovative Actions, katerega osnovni cilj je spodbujanje inovativnih ukrepov za urbani razvoj. Z razpisom namerava Evropska komisija financirati visokokakovostne inovativne in ciljno usmerjene projekte na evropski ravni, zasnovane in izvedene z vključevanjem najpomembnejših deležnikov. Pri projektu preko EZTS GO sodelujeta občini Nova Gorica in Gorica, partnerji pa so še Fundacija Coronini Cronberg, Regijska razvojna agencija Severne Primorske, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Vidmu in Friuli Innovazione. Projekt vključuje tudi Laščakovo vilo oz. Vilo Rafut ter Vilo Louise v Gorici.