V zimskem nizu Rapuncel, Pepelka in pravljična bitja

Tudi letos bodo gledališke predstave iz niza Zimski popoldnevi (Pomeriggi d’inverno), ki ga prireja goriško združenje CTA, razveselile otroke in, zakaj pa ne, tudi starše. »Gre za pozorno izbrane, zelo kakovostne predstave,« je že 24. sezono italijanskega gledališča za male gledalce opisala Franka Žgavec, predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž, v katerem bodo med novembrom in marcem uprizorili šest gledaliških iger, primernih za otroke od 5. oziroma 6. leta dalje.

Prva bo na sporedu v soboto, 11. novembra, ob 16.30, so povedali v ponedeljek v občinski dvorani Dore Bassi. Poleg predsednice Žgavec so spregovorili umetniški vodja združenja CTA Roberto Piaggio, goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in Alberto Bergamin, predsednik Fundacije Goriške hranilnice, ki z goriško občino podpira združenje CTA in otroški gledališki niz. Ta bo zaživel na odru Kulturnega centra Bratuž ob sobotah in nedeljah, vse predstave bodo ob 16.30.

»Zgodbe, ki jih postavljamo na oder, so namenjene celim družinam, ne samo njihovim najmlajšim članom,« je opozoril umetniški vodja združenja CTA Roberto Piaggio. »Vsaka ponuja ob zabavi tudi priložnost za globlji razmislek,« je dejal. Niz bo letos odprla Cenerentola (Pepelka), produkcija kulturnega društva Zaches Teatro, ki je prejela več prestižnih nagrad. Sledila ji bo predstava Il sogno. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi (V sanjah. Harlekin in deklica z vžigalicami), ki bo na sporedu v soboto, 16. decembra.