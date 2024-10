V znamenju inovativnosti in eksperimentiranja

Primeren in privlačen bo čisto za vse, zaradi svoje inovativnosti pa bo nagovarjal zlasti ljubitelje novih trendov. Danes se med Gorico in Novo Gorico začenja jesenski del 33. festivala lutkovnega gledališča Alpe Adria Puppet, ki ga prireja center CTA iz Gorice pod umetniškim vodstvom Roberta Piaggia. Po poletnem nizu predstav, ki so ob Gradežu obiskale tudi Števerjan, Gradišče, Čedad in Škocjan ob Soči, se bo do 6. oktobra zvrstilo še 27 dogodkov, ki jih bo zaznamovalo eksperimentiranje in prepletanje lutkovnega gledališča z drugimi oblikami umetnosti.

Uvodno srečanje bo danes ob 17. uri v veži goriške mestne hiše, kjer bodo odprli razstavo 3...2...1...GO! 2025, ki je rezultat natečaja v organizaciji CTA. Na ogled bo okrog 40 fotografij, ki so jih občani posneli v Gorici in Novi Gorici. Ob 18. uri bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž premiera predstave namiznega gledališča Io sono B (Jaz sem B), ki je nastala v produkciji centra CTA. Zgodba govori o otroku, ki ga družina usmerja v konvencionalno življenje ter utiša njegove najbolj drzne sanje. Ko odraste, v njem še vedno utripa neustavljiva želja po pustolovščinah ...

Nežna miniaturna igra

Kot vsako leto bo Alpe Adria Puppet festival ponudil tudi izbor tujih lutkovnih predstav. Prva bo na ogled že danes ob 19. uri v goriškem Kulturnem domu, ko bo nastopila španska skupina El Patio. Uprizorili bodo miniaturno igro A Mano (Z rokami), ki so jo kritiki opisali kot »izjemno fantazijsko miniaturno igro, ki čudovito odraža resnično življenje«. Skupino El Patio kritiki in publika zelo cenijo, ker zna s preprostimi gestami in igro rok nagovarjati ljudi vseh starosti.

Jutrišnji program se bo začel ob 15. uri pred Trgovskim domom z gledališkim vodenim sprehodom s slušalkami Kot sestri, arhitektura 20. stoletja v Gorici in Novi Gorici, ob 18.30 bo v Palači De Grazia na ogled predstava z glasbo v živo Turandot express, ob 19. uri bo v Kidričevi ulici v Novi Gorici Lutkovno gledališče Ljubljana uprizorilo predstavo Kidričeva ulica 29/C, ki je primerna za publiko od 15. leta dalje. Ob 20.30 bo predstavo gostil krožek ARCI GONG: na sporedu bo predstava Louis, ki je primerna za otroke od 8. leta.

Med dogodki, ki bodo vse do nedelje potekali na raznih prizoriščih v obeh mestih, bosta tudi delavnica Lighting Guerilla v organizaciji ljubljanskega Strip Core Foruma, na kateri bodo udeleženci preizkušali različne možnosti uporabe svetlobe kot izraznega sredstva in uporabe javnega prostora v njegovih različnih oblikah, in državna premiera igre 2xGO. Gre za rezultat projekta, ki sta ga zasnovala CTA Gorizia in Slow Coop iz videmske pokrajine. Protagonist predstave je mesto Gorica/Nova Gorica. Njegov portret je ustvarjen s fotografijami, ki so jih posneli prebivalci obeh mest na različnih lokacijah in ob različnem času. V Močnikovem domu bodo predstavili tudi Transport Cargo, evropski koprodukcijski projekt, ki združuje CTA in šest prestižnih gledaliških institucij iz vse Evrope. Rezultat tega sodelovanja bo šest predstav namiznega gledališča, ki raziskujejo temo prevozov in njegovega vpliva na naša življenja in naš planet.