Veliko noč so marsikje pričakali v znamenju tradicije in druženja. Na sedežu kulturnega društva Briški grič na Bukovju so v četrtek poskrbeli za tradicionalno barvanje pirhov, ki se ga je letos udeležilo okrog štirideset otrok. Delavnico so vodile mlade društvene članice, na pomoč sta priskočili tudi Tamara Mizerit in Emanuela Juretič, ki sta skupaj z otroki ustvarjali kartonaste ptice in velikonočne venčke. Ob koncu delavnice je vsak otrok prejel v dar velikonočnega zajčka.

V četrtek je razposajena ustvarjalna delavnica potekala tudi v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah. Vabilu Kulturnega društva Sovodnje so se odzvali številni otroci iz vrtca in osnovne šole. Sovodenjsko delavnico je vodila Fabiana Cotič, ki je s svojo toplino in ustvarjalnim pristopom poskrbela, da so se otroci zabavali in hkrati naučili nekaj novega. Udeleženci so pobarvali in okrasili velikonočna jajca, ob tem pa spoznavali pomen in simboliko tega običaja. Poleg tega so z malo spretnosti in veliko domišljije sestavili prikupne košarice v obliki zajčka, ki bodo zagotovo polepšale prihajajoče praznike. V četrtek je na sedežu društva Jezero v Doberdobu potekalo prvo srečanje iz niza Nitke ustvarjalnosti. Uvodna, velikonočno obarvana delavnica je bila posvečena tehniki makrameja – otroci so iz vrvic ustvarili velikonočnega zajčka. Delavnico je vodila Lara Colja.

Pirhom je sicer posvečena tudi razstava bi v dvorani frančiškanskega samostana na ogled do 27. aprila. Obiskati jo je mogoče od ponedeljka do petka med 15. in 18. uro, ob sobotah med 10. in 18. uro, ob nedeljah in praznikih med 9. in 19. uro. Na ogled so umetniško zasnovani pirhi iz vse Slovenije in iz zamejstva.

V petek je bil na sporedu križev pot, ki že tradicionalno poteka v organizaciji goriške nadškofije. Da bi počastili Evropsko prestolnico kulture 2025, ki povezuje Novo Gorico in Gorico, so se odločili, da bo letošnja izvedba čezmejna. Zaradi tega se verniki niso zbrali na Travniku in se odpravili na goriški grad, temveč so se srečali pred cerkvijo Marije Presvete Kraljice v Svetogorski četrti, od koder so se podali do Trga Evrope / Transalpina in zatem mimo mejnega prehoda med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico do samostana na Kostanjevici. Križev pot je organizirala goriška dekanija skupaj s Frančiškovim svetnim redom iz Gorice in Nove Gorice, ki že vrsto let uspešno prireja čezmejna srečanja vernikov. Križev pot je bil v skladu s svetim letom posvečen upanju, sicer je ob čezmejnem značaju letošnje izvedbe pridobil še globlji pomen tkanja in utrjevanja novih vezi. Križevega pota so se udeležili skavti z obeh strani meje (med njimi tudi člani SZSO), duhovniki iz Gorice in Nove Gorice, prostovoljci Karitas in člani raznih župnijskih skupin in zborov. Molitev sta vodila goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli in vikar koprske škofije za EPK 2025 Bogdan Vidmar.