»Vaba« za filmske produkcije

Na spletni strani deželnega zavoda Promoturismo so objavili razpis, s katerim si v novi čezmejni filmski komisiji GO! Film Office prizadevajo, da bi na Goriško privabili nove filmske produkcije. Razpis je vreden 100.000 evrov, ki jih je konec septembra dala na razpolago Trgovinska zbornica za Goriško in Tržaško. Razpis je sicer vključen v širši razvojni projekt čezmejne filmske komisije GO! Film Office, ki jo je med lanskim letom ustanovila goriška družba Transmedia in sodi tudi v sklop dejavnosti v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025.

»Z razpisom se v bistvu začenja izvajati projekt družbe Transmedia, ki si preko nove čezmejne filmske komisije GO! Film Office želi privabiti na Goriško čim več filmskih produkcij. Preko sodelovanja z zavodom GO! 2025 si bomo obenem prizadevali, da bi projekt nadgradili tudi na čezmejni ravni,« pojasnjuje predsednik upravnega odbora družbe Transmedia Boris Peric, po katerem si bodo v okviru projekta prizadevali zagotavljati podporo avdiovizualni produkciji na območju obeh Goric, v kar spadajo pridobivanje avtorizacij za snemanje, izbor lokacij, storitve vezane na produkcijo in postprodukcijo ter finančne storitve.Projekt bo ob večji prisotnosti filmskih produkcij na Goriškem povečal tudi povpraševanje po strokovnjakih avdiovizualnega sektorja. Poleg pozitivnih učinkov na samo gospodarstvo celotnega čezmejnega območja bo projekt nudil tudi številne priložnosti za usposabljanje novih kadrov in zaposlovanje, kar bo pozitivno vplivalo na krajevno zaposlitveno raven.Rok za vložitev prošenj za sodelovanje na razpisu se izteče jutri. Do takrat bodo lahko vložile prošnjo za prispevek filmske produkcije, ki so že bile predhodno vključene na lestvico deželne filmske komisije Film Fund; prispevki seveda zadevajo filme, posnete na Goriškem. Producenti bodo lahko zaprosili za prispevek za kritje stroškov za nastanitev, za najem tehnične opreme in kostumov, za pridobitev dovoljenj in ustreznih zavarovanj, za storitve raznih tehničnih služb... Vsaka produkcija bo lahko vložila prošnjo za prispevek, ki bo vreden največ petdeset tisoč evrov. Ob zaključku snemanja bodo morali v zaključni špici filma omeniti tako Trgovinsko zbornico kot tudi Evropsko prestolnico kulture; njun logotip bo moral biti vključen tudi v ves promocijski material.